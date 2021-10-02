عدد أكتوبر من مجلة الثقافة الجديدة يحتفي بمولد الرسول وقصائد نثر أفغانية

صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، عدد أكتوبر 2021 برئاسة تحرير الشاعر والباحث، مسعود شومان، الذي نطالع مقاله في افتتاحية العدد بعنوان "تجليات المولد النبوي عند الجماعة الشعبية"؛ حيث يقول: "يمثل مولد النبى صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما في يقين الجماعة الشعبية وهو مفصل بين تاريخين، لذا فهي تحتفل به وتبتهج بقدومه بوصفه بركة ونورا وخيرا فتقيم الأذكار والمدائح، ويمكن أن نرصد مجموعة من عناصر التراث والمأثور الشعبي التي ترتبط بهذه الذكرى العطرة التي تحتل مكانا عميقا في ذاكرة الإنسانية عامة والمسلمين على وجه الخصوص وتتجلى مظاهرها الشعبية في مصر...".

تضمن العدد مجموعة مهمة من القراءات النقدية، التي تراوحت بين قراءات في الشعر وأخرى في الرواية والقصة القصيرة؛ حيث نطالع مقال د. فوزي خضر "البنية التطريزية في شعر أحمد سويلم"، كما كتبت د. سماح الوكيل "الأسطوري والمتخيل والواقعي في أدب إدوارد الخراط"، بينما نقرأ "الشعر بوصفه اجتهاداً جمالياً تحرر من السياق العام" لمحمد يونس، كما تتساءل ريم السرجاني في مقالها "هل ما يزال الراوي العليم.. عليما؟"، وكتبت د. دينا محمد عبده "الأوبئة.. رقصة الموت في الأدب الحديث"، بينما نقرأ مقال د. خالد صلاح حنفي "تحولات الثقافة العربية في العصر الرقمي"، وتختتم القراءات النقدية بقراءة حاتم رضوان عن مجموعة قصصية للكاتب فؤاد مرسي بعنوان "قصص تبحث عن كائن مختف من وطأة الحزن".

تضمن العدد مجموعة من النصوص الإبداعية بين الشعر والقصة، وفي الشعر نقرأ: "تجلي الحيرة" ناجي عبد اللطيف، "انفصام" حنان شاهين، "أنا يا رب رجل بازلتي" أشرف الصاوي، "إسنا" محمد يوسف حامد، "الورد لا يحييه الشتاء" أحمد حمدينو محمد، "الحلم الخرفان" منال الصناديقي، "مشاهد تحتاج لعين فاحص" محمد الشحات، "بين الحياة والموت" محمد محمدين، "احتدام مؤجل" عمرو عادل، "وأموء" ديمة محمود، و"أفلام تافهة" أنطونيوس نبيل.

كما نقرأ في القصة: "مصرع ملكة" علاء النادي، "ذات صباح" سوسن الشريف، "زهرة التوليب الخجولة" أحمد طوسون، "بورتريه الأستاذ عبد النبي" أحمد محمد مصيلحي، "مثنى مذكر" ليلى حسين، "العصفوران السعيدان" تيام أحمد علاء، "قطة تموء في شماتة" عبد الراضي عبد الرحمن نظيم، "يوم ظهور الملائكة" ماهر طلبة، "حالة نادرة" رزق فهمي عويس.

أعدت المجلة ملفا بعنوان "احتفالات المصريين بمولد الهادي الأمين، نطالع فيه "تجلي الألوان والأنوار في مولد المختار" لعبد الرحيم طايع، بينما كتبت دعاء صالح "الست حتحور عروس موالد العصور"، كما نقرأ مقال عاشور الزعيم "تطويحات الأجساد وأغاني الأجداد في ذكرى يوم الميلاد"، وجاء مقال أسامة الفرماوي بعنوان "تخليص معنى الحياة ورموز الجمال والخصوبة"، ونقرأ أيضا "ثلاثون عاماً من الحلوى والبهجة" لـ وسام جار النبي الحلو، وكتب طه الجوهري "المولد النبوي في القصير، دهشة الموسيقى وسحر التعابير"، ويختتم الملف بمقال علي الشوكي "فوانيس وبليلة في احتفالات عيد "الميلود" بمطروح.

تنوعت أبواب القسم الأخير من المجلة لتشمل ترجمات وحوارات ومقالات في السينما والمسرح ومن فات قديمه وعطر الأحباب، لنطالع في الشاطئ الآخر مختارات من قصيدة النثر الأفغانية الحديثة بعنوان "أيتها الغيمة.. ارجعي".. ترجمة: مريم العطار، اختيار وتقديم: محمود خير الله، وفي باب مواجهات التقت المجلة الناقد د. سامي سليمان الذي قال: اللحظات التي تحرك فيها العقل الجمعي العربي قليلة جداً، أجرى الحوار: مصطفى القزاز. كما نقرأ في باب دقات المسرح "تغريبة بنت الزناتي تغوص في فضاءات الغياب والفقد" لداليا همام، بينما كتب مسعد بدر في باب من فات قديمه: الأمثال الشعبية بوصفها نصا تواصليا"، وتختتم المجلة بباب عطر الأحباب: الذي كتب فيه طارق الطاهر "ثلاث حكايات عن صحبة جمال الغيطاني"، كما نطالع أيضاً في هذا الباب مقال د. محمود عبد الغفار "أمينة رشيد.. الشجرة التي استظل بها الجميع".

جدير بالذكر أن العدد يحتفي بلوحات الفنان الكبير محمد الطحان الذي ينهل ملامح فنه من عوالم التراث المصري والمأثور الشعبي مندفعا لبحره وأمواجه التي خطفته كجنبة ليرسم لوحاته تفوح بعبق الحارة الشعبية ورموزها الإنسانية وعناصرها الخالدة في ذاكرة المصريين.

يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز.