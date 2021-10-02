السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تيم حسن يتصدر بوستر مسلسل «الهيبة - جبل» تمهيدًا لعرضه

تيم حسن
تيم حسن

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل "الهيبة" الجزء الخامس والذي يحمل شعار “الهيبة - جبل” البوستر الدعائي للعمل تمهيدا لعرضه خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتصدر الفنان السوري تيم حسن البوستر الدعائي لمسلسل “الهيبة - جبل” وظهر وهو يحمل سلاح ناري وبلوك لحية وشارب حيث طرحت الشركة المنتجة لع بوسترات منفرد لأبطال المسلسل.

 

 

وأوشك النجم تيم حسن من تصوير أحداث الحلقات الأخيرة من الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” فى المنطقة الجبلية بلبنان، ويتبقى لتيم حسن أسبوع تصوير واحد للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل والذي شهد العديد من التوقفات بسبب انتشار فيروس كورونا وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير 24 حلقة من أصل 30 حلقة. 

فى نفس السياق قرر الفنان تيم حسن الحصول على استراحة من تصوير الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العناء الذي واجهه في تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة”  والمقرر عرضه على منصة رقمية خلال الفترة المقبلة. 

واستقرت الشركة مؤخرًا على اسم الجزء الخامس والأخير من العمل ليحمل الجزء الجديد اسم "الهيبة - جبل" وتعتمد أحداثه على قيام شيخ الجبل والذي يقوم بدوره تيم حسن بالانتقام من كل أعدائه.

وعرض الشهر الماضي مُسلسل "الهيبة - الحصاد" قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، وبطولة تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، جوزيف بونصار، محمد عقيل، خالد السيد، ختام اللحام، عباس جعفر، روزينا اللاذقاني، وسام حرب، ناظم عيسى وآخرين.

 

أحداث مسلسل الهيبة

وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

وتعكف ورشة الكتاب على كتابة باقي سيناريو العمل، وحلقاته الأخيرة حيث تم تسليم الخمس عشر حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة، وجار تحديد باقي أبطال الجزء الخامس وإنهاء تعاقداتهم.

الجزء الخامس الهيبة الجزء الخامس من مسلسل الهيبة الفنان تيم حسن النجم تيم حسن تيم حسن الهيبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ23 مليار جنيه خلال شهر

ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة.. نص كلمة السيسي باحتفالية يوم القضاء

التفاصيل الكاملة لحرق نجار بالهرم حيًا.. والمتهمة: «كنت أقصد أخته وخدت حقى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة