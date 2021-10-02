تيم حسن يتصدر بوستر مسلسل «الهيبة - جبل» تمهيدًا لعرضه

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل "الهيبة" الجزء الخامس والذي يحمل شعار “الهيبة - جبل” البوستر الدعائي للعمل تمهيدا لعرضه خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتصدر الفنان السوري تيم حسن البوستر الدعائي لمسلسل “الهيبة - جبل” وظهر وهو يحمل سلاح ناري وبلوك لحية وشارب حيث طرحت الشركة المنتجة لع بوسترات منفرد لأبطال المسلسل.

وأوشك النجم تيم حسن من تصوير أحداث الحلقات الأخيرة من الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” فى المنطقة الجبلية بلبنان، ويتبقى لتيم حسن أسبوع تصوير واحد للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل والذي شهد العديد من التوقفات بسبب انتشار فيروس كورونا وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير 24 حلقة من أصل 30 حلقة.

فى نفس السياق قرر الفنان تيم حسن الحصول على استراحة من تصوير الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العناء الذي واجهه في تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” والمقرر عرضه على منصة رقمية خلال الفترة المقبلة.

واستقرت الشركة مؤخرًا على اسم الجزء الخامس والأخير من العمل ليحمل الجزء الجديد اسم "الهيبة - جبل" وتعتمد أحداثه على قيام شيخ الجبل والذي يقوم بدوره تيم حسن بالانتقام من كل أعدائه.

وعرض الشهر الماضي مُسلسل "الهيبة - الحصاد" قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، وبطولة تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، جوزيف بونصار، محمد عقيل، خالد السيد، ختام اللحام، عباس جعفر، روزينا اللاذقاني، وسام حرب، ناظم عيسى وآخرين.

أحداث مسلسل الهيبة

وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

وتعكف ورشة الكتاب على كتابة باقي سيناريو العمل، وحلقاته الأخيرة حيث تم تسليم الخمس عشر حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة، وجار تحديد باقي أبطال الجزء الخامس وإنهاء تعاقداتهم.