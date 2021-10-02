السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير السويد بالقاهرة يؤكد أهمية دور مصر الحيوي في منطقة الشرق الأوسط

أكد سفير السويد بالقاهرة، هوكان إيمسجور، على دور مصر الحيوي وبالغ الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي باعتبارها مدخلا هاما للقارة الإفريقية.


وأشار السفير السويدي - في تصريحات صحفية علي هامش انطلاق قمة "تكني 2021" بمكتبة الإسكندرية، اليوم السبت - إلى قوة ومتانة العلاقات بين بلاده ومصر، قائلا "تربطنا علاقات أقتصادية وثيقة".


وقال إن مصر والسويد أعضاء في الأمم المتحدة ومن ثم فهما يعملان معا في هذا الصدد، لافتا إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات وخاصة في مجال تغير المناخ على المستوي الدولي.


وكشف سفير السويد بالقاهرة عن أن شركة "أسترازينيكا" تؤسس مركزا للأبحاث لها في مصر، مشيرا إلى أن لديها استثمارات كبرى في مصر تقدر بنحو مليار جنيه.


ولفت إلى أهمية "قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال"، التي انطلقت اليوم أعمال النسخة السابعة لها بمكتبة الإسكندرية، واصفا إياها بالحدث المهم للغاية الذي يتيح الفرصة لرواد الأعمال ليلتقوا ويجتمعوا مع أصحاب الشركات، مضيفا "نحن رعاة للقمة منذ عدة سنوات وسنستمر في دعمنا لها في المستقبل ".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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