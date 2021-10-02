السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طقس غد الأحد.. مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 28 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 30 21
دمنهور 28 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 22
السلوم 26 21
سيوة 28 20
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 20
الإسماعيلية 30 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 30 22
نخل 28 17
نويبع 30 25
طابا 28 22
كاترين 27 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 32 26
الغردقة 32 25
مرسى علم 31 25
الفيوم 31 21
بني سويف 31 21
المنيا 31 21
أسيوط 31 20
سوهاج 32 22
قنا 33 23
الأقصر 34 23
أسوان 35 24
ادفو 35 24
أبوسمبل 34 23
الوادى الجديد 33 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 24
حلايب 30 24
رأس حدربة 30 25
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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