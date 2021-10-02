وزير التنمية من الأقصر: استكمال مشروعات إحياء «طريق الكباش» تمهيدًا لافتتاحه

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيدًا لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم إقامتها بالأقصر، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وزير التنمية المحلية في الأقصر

شارك في الجولة كل من محمد عبدالقادر نائب المحافظ والدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير.

وزير التنمية المحلية في الأقصر

وبدأت الجولة التفقدية لشعراوي والعناني بمتابعة أعمال التطوير التي تتم لمدينة الأقصر من محيط طريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش ، حيث استمع وزيرا التنمية المحلية والسياحة الي شرح من مسئولي جهاز التعمير حول كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية من الجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش ، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق.

ووجه وزير التنمية المحلية، بسرعة استكمال أعمال دهانات البلدورات باللون الرمادي ، والانتهاء من أعمال دهانات واجهات المنازل لمحيط الطريق بالكامل ، حيث أشار المستشار مصطفي ألهم أنه سيتم الانتهاء من دهان حوالي 2000 منزل في إطار هذا المشروع، مطالبًا بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال في التوقيتات المحددة .

وزير التنمية المحلية في الأقصر