«المترو»: تعقيم وتطهير القطارات والمحطات وتشديد على ارتداء الكمامة

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن استمرار الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لعمليات تعقيم وتطهيرالمحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مدار اليوم تنفيذا لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلكاليوم السبت.

وأوضحت الشركة أن هناك تعليمات مشددة من رئيس الشركة بشأن الالتزام بتنفيذ كافةالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها بعد دخول المحطات.

وكان أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، زيارة لمصانع شركة" تالجو" في شمال إسبانيا، لتفقد عملية تصنيع 6 قطارات لحساب مصر، وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو، شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

بدأت الزيارة باستعراض مسؤولي "تالجو" لإمكانات المصنع وجميع مراحل التصنيع والتي تشمل (تصنيع وتجميع هيكل العربات - الدهان - تجميع المكونات الكهربية والميكانيكية والدواخل - الاختبارات الاستاتيكية - ضم عربات القطار).

وأكدت شركة “تالجو” أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية في المرحلة النهائية للتصنيع، بينما القطار الثاني في مرحلة التجميع، وجاري حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث والرابع، كذلك أوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التي يتم تصنيعها لألمانيا وإسبانيا.

بعد ذلك، توجه الوزير والوفد المرافق في جولة داخل المصنع وتم مشاهدة القطارات المتعاقد عليها في كل مراحل التصنيع، ثم اختتم وزير النقل جولته داخل المصنع بتفقد عربات الدرجة الأولى والثانية للقطار الأول الذي تم تصنيعه للهيئة، وطالب الشركة بتلافي بعض الملاحظات الفنية قبل شحن القطار الأول إلى مصر.



