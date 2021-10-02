«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ23 مليار جنيه خلال شهر

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث استهدفت الحملات الأمنية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)، ما أسفر عن ضبط (287 متهم) وبحوزتهم (136 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 4 خزن– 140 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (7) عناصر إجرامية وضبط (1863) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية–السويس- الدقهلية – الشرقية - كفر الشيخ– سوهاج- القليوبية – المنيا - قنا– البحرالأحمر– دمياط–الأقصر – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد- البحيرة) بإجمالى مضبوطات (1156) قطعة سلاح نارى أبرزها (مدفع أر بى جى- 2 رشاش- 1 جرينوف – 171 بندقية آلية– 256 بندقية خرطوش– 47 مسدس – 678 فرد محلى - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سرقة، مخدرات، سلاح".

وتمكنت الجهود ـ خلال شهر، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية من ضبـط عدد (5045 قطعة سلاح نارى) بحوزة (4266) متهم، أبرزهم الآتى (مدفع أر بى حى- 1 جرينوف – 3 رشاش – 424 بندقية آلية – 826 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 253 مسدس – 3537 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 525 خزينة – 7108 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (8 فرد محلى– عدد من الطلقات النارية- أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (61) تشكيل عصابى ، ضموا (223) متهم، ارتكبوا (362) حادث، وضبط (815) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 19 بندقية "غير مششخنة"– 6 مسدس – 195 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 584 سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (2383635) حكم قضائى متنوع.. بينها (9856) حكم جناية من بينها (13 حكم بالإعدام – 482 حكم بالسجن المؤبد)، و (727289) حكم جزئى، و (135414) حكم مستأنف، و (1173835) حكم غرامة و (337241) حكم مخالفة.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة المخدرات في ضبط (7444) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (8210) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 25247,616 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1431,854 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (189,713 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (107,575 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت ( 25,10 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (9,368 كيلو جرام).

وتمكنت الجهود من ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (40,857 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (5,717 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات وزنت (6 كيلو جرام)، و(87732 قرص وأمبول ترامادول)، و(285852 قرص وأمبول مؤثر)، و (1882 قرص لعقار الكيبتاجون)، و(700 قرص إكستاسى)، وإبادة (52 فدان و4 قراريط و5 أسهم منزرعة بنبات القنب المخدر)، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (40) مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة، و(6 قضايا) غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة (207) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (562٫000٫000) خمسمائة وإثنان وستون مليون جنيه.

ونجحت الجهود في مجال ضبط القضايا النوعية في إعادة (17) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (160) قضية أحداث، وضبط (22504) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (313) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (522) متهم.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط قضايا المصنفات عن ضبط (1396) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالى: (914) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (763) وحدة أبرزها "أجهزة ريسيفر– كروت فك شفرة - وحدات معالجة - سويتش- راوتر- فلتر صوت- أجهزة حاسب آلى"، وكذا (482) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (1292217) "كتب دراسية خارجية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية، هارد ديسك، جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط (819914) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (1488 سيارة – 173 دراجة نارية، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (75) قضية بإجمالى (88) متهم، بمضبوطات وزنت (6 طن و120 كيلو جرام).

وشنت مباحث التموين حملات أسفرت عن ضبط (36612 قضية تموينية متنوعة)، جاء أبرزها ضبط (754) قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت (462,122 طن- 19806 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (2,673,810 جنيه)، وضبط (103) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (2 طن- 3991499 لتر)، وضبط (382) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (518,719 طن – 28947 عبوة – 257 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (42) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (206,25 طن – 40895 قطعة – 510 عبوة) سلع مُدعمة متنوعة.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (330757) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (273,252,119 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبي نجحت الجهود في ضبط (7875) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (23,538,407,564) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (17,030,668) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تمكنت الجهود من ضبط (100) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب-الإختلاس والإضرار بالمال العام– الإحتيال المصرفى– الرشوة وإسٍتغلال النفوذ- غسل الأموال-الكسب غير المشروع)..بقيمة إجمالية بلغت (444٫337٫119 مليون جنيه).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" تم ضبط (29493) قضية تموينية متنوعة، وغلق (21807) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (6504) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (37605) أرجيلة، وضبط (287929) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (286562) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1367) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.