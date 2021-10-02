أولى جلسات المتهم بقضية ذبح زوجته وأولاده الستة بالفيوم.. "

عُقدت اليوم السبت، محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب، وعبد الرحمن خالد وكيل النيابة، ومحمد عبد اللطيف البرعي، ومحمود حفني أمانة سر أولى، جلسات محاكمة المتهم عماد أحمد رمضان صاحب مخبز والمعروفة إعلاميًا بـ(جزار إطسا) في قضية بذبح زوجته وأولاده الستة وإشعال النيران في مخبز داخل القرية عمدًا.

وسأل رئيس المحكمة، المتهم عن محاميه، فرد المتهم: "أنا مش عايز محامي ومتأجلش"، وقرر المستشار ياسر محرم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم وتأجيل الجلسة.

وتعود تفاصيل الواقعة حيث شهدت قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، واقعة قتل صاحب مخبز لزوجته وأطفاله الـ6، وقال المتهم خلال اعترافاته إن الديون تراكمت عليه حتى وصلت لـ700 ألف جنيه، ما جعله يفكر في الانتحار، والتخلص من حياته نهائيًا إلى أنه أعد التفكير في الأمر خشية أن يعود الدائنين لمطالبة أولاده وزوجته بعد وفاته.

فقرر التخلص منهم أولًا حتى لا يعانون فى الدنيا بعد انتحاره، ووضع خطة للتخلص منهم، فوضع دواء مخدر فى عصير، وأعد سلاحًا أبيض عبارة عن سكين، وراقبهم حتى شربوا العصير وخلدوا إلى النوم، ثم نحرهم بالسكين، بادئا بزوجته التى قاومته، فسدد لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أولاده واحدا تلو الآخر حتى أزهق أرواحهم.