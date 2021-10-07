محمد سيد يجري فوتوسيشن للمطرب بهاء سلطان

أجرى المصور محمد سيد محمود، مؤخرًا فوتوسيشن للمطرب بهاء سلطان، الذي عاد للساحة الفنية والأضواء مرة أخرى بقوة ، بعد إحيائه حفلا غنائيا ناجحا بعد فترة غياب طويلة له عن الحفلات بمصر ، بسبب الأزمة التي بينه وبين المنتج نصر محروس منذ سنوات .

وأقام سلطان خلال الفترة الماضية، حفل ختام صيف ٢٠٢١ بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي، وصعد سلطان على خشبة المسرح مرردا أغنية «انت استثنائي» وسط تفاعل من الجمهور، بعدها حرص على تحية الجمهور والثناء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني مرة أخرى.

وأشعل سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «يا ترى»، «الواد قلبه بيوجعه»،«أنا مصمم»، «احلف»، «٣ دقايق»، «انت بتكلمني»، «إنت واخدها معايا تحدي».. وغيرها مما قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى ساعة ونصف الساعة.

محمد سيد محمود، من مواليد عام 1998، واشتهر باسم محمد بيتو، مقيم بالسويس، ويهوي التصوير والتمثيل والمونتاج.