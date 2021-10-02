الفلبين تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت، 14 ألفا و786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و580 ألفا و173 حالة.

وأوضحت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 164 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 38 ألفا و656 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي ارتفع إلى مليونين و397 ألفا و456 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وذلك في أعقاب تماثل 894 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.