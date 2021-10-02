«القومي للمرأة» يهنئ جمعية أعضاء الكلية البريطانية لطب الأطفال لفوزها بجائزة التميز

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى الدكتورة عبلة الألفي بمناسبة فوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال تحت رئاستها بالمركز الأول في الرواج المجتمعي Most popular ببرنامج مقدمي المشورة الأسرية لتنمية الأسرة المصرية وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل، وذلك في جائزة التميز المقدمة من جمعية التطوير والتميز.

وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال برئاسة الدكتورة عبلة الألفي بالمركز الأول في الرواج المجتمعي Most popular ببرنامج مقدمي المشورة الأسرية لتنمية الأسرة المصرية، وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل.



يذكر أن الدكتورة عبلة الألفي لقبت بـ"أم أطفال مصر"، نظرًا لاهتمامها الشديد بدعم الطفولة المبكرة من خلال مبادرة "حلمنا" وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعينها ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب.