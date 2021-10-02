السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للمرأة» يهنئ جمعية أعضاء الكلية البريطانية لطب الأطفال لفوزها بجائزة التميز

مايا مرسي رئيسة المجلس
مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى الدكتورة عبلة الألفي بمناسبة فوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال تحت رئاستها بالمركز الأول في الرواج المجتمعي Most popular ببرنامج مقدمي المشورة الأسرية لتنمية الأسرة المصرية وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل، وذلك في جائزة التميز المقدمة من جمعية التطوير والتميز.

وأعربت مرسي عن  بالغ سعادتها وفخرها بفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال برئاسة الدكتورة عبلة الألفي بالمركز الأول في الرواج المجتمعي Most popular ببرنامج مقدمي المشورة الأسرية لتنمية الأسرة المصرية، وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل.


يذكر أن الدكتورة عبلة الألفي لقبت بـ"أم أطفال مصر"، نظرًا لاهتمامها الشديد بدعم الطفولة المبكرة من خلال مبادرة "حلمنا" وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعينها ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب.

عبدالفتاح السيسي مجلس النواب المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي القضية السكانية الدكتورة مايا مرسي المشورة الأسرية الاسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية الدكتورة عبلة الألفي المجالات التنموية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة