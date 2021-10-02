تنفيذ 26 حملة تفتيشية خلال 3 شهور فى بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقرير الربع سنوي للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والذي يتضمن الجهود المبذولة خلال ثلاثة شهور في مجال الرقابة بتنفيذ إستراتيجية الدولة في مواجهة ومكافحة كافة أوجه الفساد بالجهاز التنفيذي، وفي إطار جهود تحسين الأداء التنفيذي في تقديم الخدمات الحيوية والجماهيرية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.

حيث استعرض أحمد دسوقي، مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، التقرير الذي عرضه على المحافظ وتضمن تنفيذ حملات تفتيشية وصلت لـ 26 حملة خلال ثلاثة أشهر، وشملت عددًا من القطاعات التي استهدفتها الجهود التفتيشية والرقابية ومتابعة الأداء التنفيذي والتي شملت الوحدات المحلية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الطب البيطري وغيرها.

وتضمن التقرير الإشارة إلى رصد شكوى من أحد المواطنين، يتضرر من رئيس مجلس قروي قمن العروس لقيامه بالتعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية أبو صير الملق مستغلًا سلطاته للقيام بذلك، حيث تمت إحالة الموضوع للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق، وتم إخطار رئيس مركز الواسطي ووكيل وزارة الزراعة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة هذا المبنى محل المخالفة.

بالإضافة إلى أنه قد تم المرور علي المشاتل التابعة للمحافظة بدائرة بني سويف للوقوف على أنواع المزروعات بها وكيفية صرف أصناف هذه المزروعات وعدم صرفها إلا بموافقة كتابية.

وفي قطاع الصحة تم رصد 20 مخالفة منها التفتيش المفاجئ علي العاملين بالوحدة الصحية لقرية قمبش بإدارة ببا الصحية وتم التحقيق وتحديد المسئولية مع حالات ترك العمل بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ على العاملين بالوحدات الصحية بسنور وجبل أبو النور التابعة لإدارة بني سويف الصحية والوحدة الصحية بالعجرة في ببا، وتم اتخاذ اللازم نحو حالات الغياب من أول اليوم، والتي بلغت نسبة 44% من إجمالي القوة بوحدة سنور وتحقيق.

وتشديد الجزاء مع العاملين بالوحدة الصحية بجبل النور لعدم تواجدهم بالوحدة باستثناء 4 موظفين فقط، علاوة على اتخاذ اللازم حيال حالات الغياب التي تم رصدها بالوحدة الصحية بقرية الجرة ، والتي وصلت إلى نسبة 42% من إجمالي قوة العمل بالوحدة.

كما تم اتخاذ اللازم بالتفتيش المفاجئ على العاملين بديوان مديرية الصحة وتحديد المسئولية بالنسبة لغياب بعض الأطباء من أول يوم وعددهم 46 طبيبًا بنسبة وصلت إلى 26% من إجمالي قوة العمل ، وتم اتخاذ اللازم مع حالات الغياب لباقي العاملين والتي بلغت نسبتها 15%، فضلًا عن التنبيه على مسؤولي الحملة الميكانيكية بالمديرية بتشكيل لجنة لعمل معدل استهلاك جديد للمعدلات غير المطابقة، بجانب التفتيش المفاجئ على العاملين بالوحدة الصحية ببني محمد راشد بسمسطا وتم التحقيق مع حالات الغياب من أول يوم، وتبين عدم وجود طبيب بالوحدة.

وقد تم التنبيه على ضرورة متابعة أعمال القائمين بخطوط سير والمأموريات والتنبيه على مسئول الشئون الإدارية بعمل سجل بدلا من الكشكول المعمول به ، علاوة على المرور الوحدة الصحية بالشنطور وسدس هربشنت اتخاذ اللازم حيال الغياب وتحديد مسؤولية ترك العمل.

وفي قطاع التربية والتعليم ، فقد تم التفتيش خلال زيارة ميدانية لمبنى ديوان عام مديرية التربية والتعليم، وبمراجعة سير العمل وسجلت الحضور والانصراف، حيث تم اتخاذ اللازم مع حالات الغياب من أول اليوم، والتي بلغت نسبتها 12% من إجمالي قوة العمل بالمديرية ، وتم التوجيه بعمل سجل خاص بخطوط السير والمأموريات.