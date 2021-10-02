السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وفق ما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، على مشاركته ومساهمته في قيادته للدولة في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر، وقال "إنه أمر محل تقدير واحترام كل المصريين ومني أنا شخصيا.. واحتراما وتقديرا له واعتزازا بمكانته ومكانة القضاء".

وأعرب الرئيس السيسي - في كلمة ارتجالية عقب إلقائه كلمته الرسمية خلال احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس - عن تقديره واحترامه لأعضاء الهيئات القضائية، احترام ينبع عن مسيرته، قائلا: "أنا لست بعيدا عنكم، لأنه كان لي الشرف أن شقيقي يكون ضمن أعضاء القضاء، وتعلمت وفهمت منه الدور والمكانة والمسار الذي تتطلبه العدالة في مصر، وهذا الكلام من أربعين عاما أو أكثر".

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