«قوى عاملة القاهرة»: تلقينا 1264 شكوى عمالية خلال أغسطس

قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت خلال شهر أغسطس الماضي، 1264 شكوى، منها 209 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 293 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 177 شكوى، وإحالة 48 شكاوي لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 537 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في 98 منحة مولود جديد بإجمالي 198 ألف جنيه، و35 منحة زواج بمبلغ 105 ألف جنيه، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل 5 عمليات جراحية لـ9 عمال.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 315 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 409 شكوى، وتم تسوية 132 شكوى منها، وتبقى 277 شكوى تحت البحث والدراسة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 254 منشأة ، وإعادة التفتيش على 415 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 274 محضر سلامة وصحة مهنية و3 حالات غلق إداري، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 15 ندوة توعية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، قامت في مجال العمالة غير المنتظمة خلال شهر يوليو الماضي، بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في، 147 منحة مولود جديد بإجمالي 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بمبلغ 102 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 34 ألف جنيه، و6 منح وفاة عمال بمبلغ 60 ألف جنيه، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ9 عمال، فضلاً عن صرف 8 آلاف جنيه باقي منحة وفاة أحد العمال المسجلين، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الاضحى المبارك بإجمالي 22 مليون و99 ألف جنيه لـ44190 عامل مسجل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 22 مليون و625 ألف جنيه.

وتلقت المديرية، 909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 73 شكوى، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 148 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة ، وإعادة التفتيش على 416 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 225 محضر سلامة وصحة مهنية و3 حالات غلق إداري، كما تم بحث 8 شكاوى، وعقد 8 ندوات توعية.