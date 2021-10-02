السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 3455 مواطنا بقريتى أبو الريش ونجع هلال في أسوان

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". 

واستهدفت هذه القوافل قرية أبو الريش بحرى التابعة لمركز أسوان ، وأيضاً قرية نجع هلال التابعة لمركز إدفو. 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3455 ) مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

 

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان
الكشف الطبى أسوان محافظ أسوان مبادرة الرئيس توقيع الكشف الطبي القوافل الطبية

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