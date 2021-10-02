الزراعة تواصل متابعة أصولها في محافظتي قنا والأقصر

قامت اللجنة الفنية العلمية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية يرافقه المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسئول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث السكر‏ والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات.

وقال "سليمان" إن اللجنة تفقدت محطات القطاع الخاص لانتاج شتلات القصب بمركز قوص بمحافظة قنا وبمركز الضبعية بمحافظة الأقصر والتي يوجد بها 2 مليون شتلة قصب سوف يتم زراعتها في الحقول الإرشادية التي تستخدم أساليب الري الحديث، كما شملت الجولة زيارة محطة بحوث المطاعنة والتي تبلغ مساحتها 636 فدان وتفقد زراعات القصب وفحصها.

اللجنة تفقدت أيضًا حقول الذرة لمتابعة موقف دودة الحشد والحقل الإرشادي بقرية الحجيرات مركز قفط الأقصر والذي تم زراعته قصب بالشتل باستخدام نظم الري الحديث.

رئيس مركز البحوث الزراعية أكد على أهمية ان يكون هذا الحقل نموذجًا لجميع المزارعين بالأقصر يحتذى به لتعميم زراعة القصب بنظام الشتلات والذي يحقق فوائد كثيرة للمزراعين منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج وترشيد المياه



من ناحيته قام مستشار وزير الزراعة للمتابعة بتفقد جميع المنشآت بالمحطة وأكد على ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالإسراع في تنفيذ نظم الري الحديث بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي بالوزارة وكذا الإسراع في تطوير المساقي بالمحطة لتكون نموذجا يحتذى به جميع المزارعين، مشيرًا إلى أن الوفد تفقد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلي الري الحديث، وعقد حوارات مع المزارعين للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، وقال إن أنظمة الري الحديثة تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد إستهلاك المياه وتوفير مستلزمات الإنتاج.



وأضاف "صالح" أن الاستغلال الأمثل والكامل لجميع المساحات غير المستغلة في محطة بحوث المطاعنة هو أحد أهم أهداف تلك الزيارة ويأتي في إطار جهود الوزارة خلال هذه المرحلة في حُسن استغلال جميع المزارع والمحطات التابعة للوزارة بشكل اقتصادي وعلمي حتى تكون نموذجًا يحتذى لجميع المزارعين

وأضاف ان عملية حصر ورفع كفاءة الأصول مستمرة للوصول إلى الهدف المنشود وهو الاستغلال الأمثل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها مؤكدًا على أن هذا الملف حقق إنجازات وأرقام غير مسبوقة في ظل توجيهات وزير الزراعة.



