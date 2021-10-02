السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: الإنتهاء من تطعيم 100% من العاملين بالتعليم

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات كبيرة تشهدها المحافظة، للعام الدراسي الجديد، الذي ينطلق بعد أيام.

أكد محافظ بورسعيد ، أن مديرية الشئون الصحية تمكنت من خلال قوافل تطعيم كورونا، أن تحقق 100% من العاملين بالتعليم، وذلك لضمان أن يكون عامًا دراسيًا آمنًا.

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن هناك حملات كبيرة انطلقت خلال الفترة الماضية لمواجهة ظاهرة سناتر الدروس الخصوصية، وتم إغلاق عدد كبير منها، وذلك لمواجهة تجار العلم.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المدرسة تحدد شخصية الطالب، وتحية العلم تزرع فيه الوطنية، وطابور الصباح يقوي الجسم والعقل، مشددًا على أن المحافظة سوف تبذل قصارى الجهد من أجل عام دراسي استثنائي ومميز.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بالحرص على حضور أبنائهم بالمدارس، والبعد عن الدروس الخصوصية التي تعد سرطاناً ينهش في جسد المجتمع، ويدمر الأسر ماديًا، خاصة وأنه لا يحقق شيئًا للطالب.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مدرسة سانت ماري للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي، وتكريم أم محمد صاحبة رحلة كفاح الـ 55 عامًا وأقدم عاملة بالمدرسة.

محافظ بورسعيد الانتهاء إعادة تطعيم إستعدادا للعام الدراسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة