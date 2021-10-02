محافظ بورسعيد: الإنتهاء من تطعيم 100% من العاملين بالتعليم

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات كبيرة تشهدها المحافظة، للعام الدراسي الجديد، الذي ينطلق بعد أيام.

أكد محافظ بورسعيد ، أن مديرية الشئون الصحية تمكنت من خلال قوافل تطعيم كورونا، أن تحقق 100% من العاملين بالتعليم، وذلك لضمان أن يكون عامًا دراسيًا آمنًا.

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن هناك حملات كبيرة انطلقت خلال الفترة الماضية لمواجهة ظاهرة سناتر الدروس الخصوصية، وتم إغلاق عدد كبير منها، وذلك لمواجهة تجار العلم.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المدرسة تحدد شخصية الطالب، وتحية العلم تزرع فيه الوطنية، وطابور الصباح يقوي الجسم والعقل، مشددًا على أن المحافظة سوف تبذل قصارى الجهد من أجل عام دراسي استثنائي ومميز.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بالحرص على حضور أبنائهم بالمدارس، والبعد عن الدروس الخصوصية التي تعد سرطاناً ينهش في جسد المجتمع، ويدمر الأسر ماديًا، خاصة وأنه لا يحقق شيئًا للطالب.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مدرسة سانت ماري للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي، وتكريم أم محمد صاحبة رحلة كفاح الـ 55 عامًا وأقدم عاملة بالمدرسة.