السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بجهود السودان في التنمية

ديفيد مالباس
ديفيد مالباس

قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي إن السودان تعاني رياحًا معاكسة غير عادية من وباء COVID-19، جائحة الجراد، والفيضانات غير المسبوقة، وتدفق اللاجئين الفارين من الصراع عبر الحدود.

وأضاف خلال زيارته للسودان أنه مع ذلك، مضت الدولة قدما في تنفيذ إصلاحات جريئة، وإعادة التواصل مع المجتمع الدولي، وتسوية متأخرات البنك الدولي بمساعدة قرض تجسيري من الولايات المتحدة، وفي يونيو وصلت إلى نقطة القرار بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون - أو مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. أرحب بالتقدم الذي أحرزه السودان في استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تسوية المتأخرات، وتوحيد سعر الصرف، وتباطؤ التضخم، وتقليل النقص، وإلغاء دعم الوقود.

في حين أن هناك الكثير من العمل في المستقبل ، فإنني أثني على السلطات السودانية ، المدنية والعسكرية ، لجهودها وإنجازاتها في العمل معًا من أجل بلد موحد ومتسامح ، ويمكنه تحقيق مستقبل أفضل لجميع مواطنيها. من الضروري تجنب الانزلاق السياسي لأنه لا توجد تنمية بدون سلام واستقرار. أود أيضًا أن أعترف بالصمود الملحوظ للشعب السوداني - إن سعيكم لبناء سودان أفضل على الرغم من التحديات ملهم حقًا.

واضاف ان هذه أوقات صعبة للغاية بالنسبة للسودان وإفريقيا ومليارات الأشخاص حول العالم. تهدد الانتكاسات في التنمية حياة الناس ووظائفهم وسبل عيشهم وقوتهم. في العديد من الأماكن حول العالم ، يرتفع الفقر ، وتنخفض مستويات المعيشة ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ، وتتراجع المكاسب السابقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتغذية والصحة إلى الوراء. بالنسبة لبعض البلدان ، كان عبء الديون لا يمكن تحمله قبل الأزمة ويزداد سوءًا.

وبدلاً من اكتساب الأرض ، يُترك الفقراء وراء الركب في مأساة عالمية من عدم المساواة. هذا التضييق الشديد في التقدم الاقتصادي والاجتماعي يخلق وقتًا من الاضطرابات في الاقتصاد والسياسة والعلاقات الجيوسياسية. بينما تقدم بعض الاقتصادات المتقدمة تريليونات الدولارات في برامج الإنفاق وشراء أصول البنك المركزي ، تواجه البلدان منخفضة الدخل تضخمًا مرتفعًا ، وقلة الوظائف ، ونقصًا في اللقاحات والغذاء ، والتكلفة العالية للتكيف مع تحديات المناخ التي واجهتها. لا تخلق.

في هذا الوقت المقلق من الاضطرابات ، يتمثل التحدي الذي يواجه الناس - ومجتمع التنمية - في تقصير الأزمة ، واستئناف التنمية ، وإرساء أساس قوي لمستقبل أكثر ازدهارًا وأفضل استعدادًا لكوارث مثل COVID-19.

الولايات المتحدة تنمية على الدولار خلال تراجع مستوى عمل الدولة اقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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