في عيد زواجهما الـ11.. رسالة رومانسية من سامح حسين لزوجته

نشر الفنان سامح حسين رسالة رومانسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وجهها لزوجته في عيد زواجهما الحادي عشر شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سامح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، “الحمد لله عيد جوازنا الـ 11 كل لحظة وإنتي أجمل وأطيب وأغلى وسام في حياتي.. يا رب العمر كله وانتى معايا وحبيبتي” وشط مشاركات وتعليقات كثيرة من قبل الجمهور.

الفنان سامح حسين

وكان الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ عادا خلال الفترة الماضية لجمهور المسرح من خلال عرض مسرحية المتفائل في موسم عيد الفطر وعرض المسرحية من الساعة السادسة الي الساعة التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مسرحية "المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، سوسن ربيع، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسرحية مأخوذة عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، الموسيقى والألحان لهشام جبر، الإضاءة أبو بكر شريف، أشعار طارق علي ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.

وباعتباره ضيفا دائما على برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة "ON"، قال الفنان سامح حسين، قبل أيام إن العلاقة الزوجية لابد أن تقوم على الصراحة مع شريك الحياة، وبالتالى لابد للزوج والزوجة أن يكون الصراحة والوضوح هما الأساس في العلاقة الزوجية بينهما، مضيفا خلال حواره بالبرنامج "نحن كرجال إذا طلبت منا زوجاتنا إجراء عملية تجميل لا نتوتر ولا نغضب ولكن إذا طلب الزوج من زوجته أن تخس بعض الشئ فبذلك تكون القيامة قد قامت"، ويتواجد سامح دائما بالبرنامج وفقا لعقد مبرم ويظهر بشكل اجتماعي كوميدي.