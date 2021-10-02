جامعة سوهاج تعلن عن تنظيم مسابقة لإنجاز الكتاب الإلكتروني

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق مسابقة لإنجاز الكتاب الإلكتروني بجميع الكليات، والتي ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، لاختيار أفضل وأسرع 3 كليات انتهوا من رفع الكتب الإلكترونية للمقررات الدراسية بمختلف الأقسام، وإعلان جداول المحاضرات على منصة العملية التعليمية (L. M. S)، مضيفًا أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تطوير الكتاب الجامعي وتطبيق الكتاب الإلكتروني، بدءًا من العام الدراسى الجديد 2021-2022م.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المسابقة جاءت تنفيذًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي على كافة المستويات، مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية تتيح فرص تعليم موحدة لجميع الطلاب، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة يتواصل خلالها الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس، عن طريق إتاحة المعلومات والفيديوهات والصور الخاصة بالمقرر الدراسي.

جدير بالذكر أنه سيتم اختيار أفضل 3 كليات ومنحهم مكافأة مالية من خلال احتساب النسبة المئوية للمقررات المرفوعة من مجموع المقررات المطلوبة من كل كلية، إلى جانب إعلان أسوأ 3 كليات وحجب صرف مستحقاتهم المالية من رسوم الكتاب الجامعي، لحين استكمال رفع المقررات المطلوبة.

فيما أجرى الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج اليوم زيارة منزلية لاسرة الطالبة رجاء أحمد على بقرية الحمادية بمركز سوهاج، وذلك لدعم الطالبة وتشجيعها لدورها الإيجابي في محو أمية 6 من الدارسين جاء ضمنهم والدتها، حيث حرص على تناول وجبة الغذاء مع أسرة الطالبة، صاحبة كلًا من الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، ومحمد الدالى مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وقال "عبد الخالق" ان الجامعة تبنت بفاعلية تنفيذ مشروع محو الأمية وتعليم الكبار منذ اللحظة الأولى من انطلاقه، للقيام بدور إيجابي في خدمة مجتمعها، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء نهائيًا على الأمية بمصر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأشار عبد الخالق إلى أن الجامعة تحرص علي توفير كافة الإمكانيات والخدمات للطلاب، وتعزيز التواصل المستمر بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار لتذليل العقبات أمامهم، لافتًا أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات للتنمية والتي توليها الدولة المصرية أهمية خاصة.

وأوضح عبد الخالق أن إدارة الجامعة كانت قد وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية بخطها للقضاء على مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب 100 جنيه مقابل كل دارس يتم محو أميته، ومبلغ 250 جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية، مضيفًا أنه من ضمن المحفزات للطلاب هو زيارة الطالب فى منزل أسرته وقضاء يوم مع الأسرة، وتناول طعام الغداء معهم على نفقة الجامعة.

وخلال زيارته للطالبة وجه الدكتور مصطفي عبد الخالق شكره واعتزازه بالطالبة رجاء لما بذلته من جهود وشعورها بالمسئولية المجتمعية تجاه أهالي قريتها، مطالبًا رجاء بمواصلة العمل ونشر الفكرة بين زملائها وحثهم على بذل المزيد من الجهد والإصرار والتحدي للوصول إلى نتائج أعلى.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن تلك الزيارات تأتي لبث روح العمل والاجتهاد لاستكمال دور طلاب الجامعة في محو أمية أبناء بلدتهم، وذويهم.

وأشار محمد الدالي مدير هيئة تعليم الكبار، إلى الدور البالغ الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الجامعة لتدعيم مشاركة الطلاب في مجال محو الامية، ومنحهم المزايا المالية المخصصة عن كل دارس يتم محو أميته.

وقال الدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لتنمية المجتمع إلى استمر جهود الكلية في هذا المجال، وتصاعد أعداد الدارسين الذين تم محو أميتهم من خلال طلاب الكلية .

وأوضحت الدكتورة خديجة عبد العزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة بأن هذه الزيارة لإحدى الطالبات بالكلية، شعبة طفولة والتي محت أمية والدتها، مما دفع القائم بعمل رئيس الجامعة من القيام بتلك الزيارة تشجيعًا لها.

وأعربت الطالبة رجاء عن بالغ سعادتها بزيارة الدكتور مصطفي عبد الخالق لها ولاسرتها، مضيفة أنها لم تكن تتوقع هذه الزيارة من إدارة الجامعة لدعمها وتشجيعها، مؤكدة أنها سوف تستمر في جهودها لمحو أمية المزيد من الدارسين فى قريتها.