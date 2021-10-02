السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إقبال المواطنين على معرض «أهلا مدارس» في آخر أيامه

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

يختتم معرض «أهلا مدارس» فعالياته اليوم بعد أن قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مده لـ٢ أكتوبر، لاستمرار توافد المواطنين عليه لشراء كافة الاحتياجات الخاصة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وحرص منظمو المعرض خلال فعالياته على اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال التشديد على ارتداء الكمامات الطبية واستخدام أدوات التعقيم والتطهير.

وتقول أمنية سيد إحدى رواد معرض «أهلا مدارس» إنها حريصة على المشاركة في المعرض منذ بدايته قبل أسبوعين وبعد قرار مد فعالياته يومين زيادة جاءت مرة أخرى لشراء مزيد من مستلزمات الدراسة لتكفي العام الدراسي كاملا دون اللجوء للشراء من الأماكن الخارجية، لافتة إلى أنها تنتظر المعرض كل عام لشراء احتياجاته من الأدوات المدرسية بالكامل منه نظرا لأسعاره المخفضة.

من جانبه، أوضحت أماني إحدى رواد معرض «أهلا مدارس» أن فترة مد المعرض ساعدت الكثير من الطلاب والمواطنين على شراء مستلزمات المدارس التي توجد داخل المعرض بأسعار مخفضة لجميع الفئات إلى جانب جودتها العالية التي تنافس المنتجات الأوروبية لذلك قرار المد من أفضل القرارات المتخذة لخدمة المواطنين.

 

واقترح فريد محمد أن تمتد فعاليات المعرض لبداية العام الدراسي حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب من شراء الأدوات المدرسية بالكامل ومن ثم يختتم فعالياته بعد مرور أسبوع من الدراسية، مؤكدا أن المعرض يقدم كافة أنواع المستلزمات الدراسية محلية الصنع سيشجع المواطنين على شراء المنتجات المصرية التي تغلبت على المنتجات الأوروبية في جودتها.

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