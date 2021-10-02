السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وإجراء انتخابات اللجان غدًا

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

جاء رفع الجلسة بعد أن أكد رئيس المجلس أن غدًا ستكون الجلسة مخصصة لكل ما يتعلق بإجراء انتخابات اللجان النوعية بدءًا من إعداد الكشوف، ومن قبلها كتابة رغبات النواب في الانضمام إلى اللجان النوعية التي يرغبون في العمل من خلالها، ومن بعد ذلك تنقية الكشوف والموافقة عليها وفقًا للائحة من إجراء العملية الانتخابية لهيئات مكاتب اللجان والتي تضم كلًا من رئيس ووكيلين وأمينًا للسر لكل لجنة.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب دور الإنعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني الجلسة العامة رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

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