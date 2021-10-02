مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه: «وجود شبهة الكيدية»

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس.

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، إنه قد ورد إليه خطاب النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس خلال العطلة الصيفية للمجلس، ووفقا للائحة تم إحالة الخطاب إلى هيئة مكتب المجلس لدراسة الموقف، وقد ثبت لهيئة مكتب المجلس أن هناك شبهة الكيدية بشأن خطاب رفع الحصانة.

وعرض جبالي قرار هيئة مكتب المجلس على الجلسة العامة، التي وافقت لما انتهى إليه قرار هيئة المكتب.