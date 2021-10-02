اعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1995) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3٫25 طن "لحوم مستوردة – كبدة مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫89 طن "أسماك ماكريل") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (206 طن "دقيق فاخر" معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب وأتربة - 3٫200 طن نخالة خشنة معبأة داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (10 طن "لبن بودرة") معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويحتوى على أتربة وشوائب ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (9٫15 طن سلع غذائية "عسل جلوكوز – سكر حر – بندق – لوز" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج - 5000 قطعة حلوى المولد "مختلفة الأنواع"معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى) بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (57 طن "أرز تموينى"غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويحتوى على حشرات حية وميتة "سوس" ويشكل خطراً على الصحة العامة قدر بقيمة مالية 456000 جنيه) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن فرع شركة لتجارة الجملة) بمحافظة سوهاج، وضبط (11 طن "سكر تموينى"مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة كسكر حر، قدرت بقيمة مالية 93500 جنيه) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.