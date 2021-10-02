تختتم فعالياته اليوم.. «التضامن»: 7 ملايين جنيه إيرادات معرض ديارنا

قال اللواء عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض «ديارنا بالسادس من أكتوبر» 7 ملايين جنيه، والتى من المقرر أن تنتهى فعالياته اليوم السبت.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن في تصريحات لـ«الدستور»، أن معرض «ديارنا» يعد من أهم المعارض نظرا للإقبال الكبير عليه ما يعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق.

وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن المعرض يساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع، كما أنه يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، موضحا أن المعرض يأتي في إطار جهود وسياسات الوزارة لتقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأسر المنتجة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنه يتم إقامة “ديارنا” فى مختلف المحافظات لزيادة عدد العارضين من الأسر المنتجة من مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجاتهم.

وحلت دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف للمعرض، وشارك فى المعرض 380 عارضا يمثلون 13 محافظة علي مستوي محافظات الجمهورية.

وتتضمن المعروضات خلال المعرض المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر.