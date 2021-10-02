تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

قال السفير الألماني في الأردن بيرنهارد كامبمان، أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ التي تضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا لمتابعة مستجدات القضية الفلسطينية وجهودها لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل والدائم، مشيرا إلى أن المجموعة تؤمن بأن السلام خيار استراتيجي وضرورة لأمن المنطقة والعالم، وقد اجتمعت في فترة صعبة للتأكيد بأن الأمل لم يفقد وأن المجتمع الدولي ما يزال معنيا بإعادة المفاوضات القادرة على تحقيق تقدم في مسار السلام.

وأضاف كامبمان، أنه بالرغم من عدم وجود إشارات إيجابية في الوقت الحالي بخصوص إعادة اطلاق فوري للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعدم مقدرة اللجنة الرباعية في الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى لبعض الوقت، إلا أننا نأمل بانتهاء الجمود وعودة المحادثات.

المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وقال إن المانيا تعتبر أن الاحتلال هو "احتلال"، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية طبقا للقانون الدولي، وأن أي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967 يجب أن تكون ناتجة عن اتفاق تفاوضي بين الطرفين.

وعرض للجهود التي تبذلها ألمانيا بهذا الصدد، خاصة وأن ألمانيا لديها قنوات اتصال مع الجانب الاسرائيلي وتعمل على اإمكانية إعادة إطلاق المفاوضات من جديد.

وذكر أن بلاده قدمت أكثر من 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقال السفير الألماني في الأردن، إن ألمانيا ساهمت بأكثر من 905 ملايين يورو لدعم الأردن منذ بدء الأزمة السورية عام 2012 عند استقباله اللاجئين، ومساعدته في المجالات الغذائية والحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، مبينا أن بلاده خصصت حتى العام الحالي 118 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للاجئين في الأردن.

وأشار إلى أنه في عام 2020، بلغت الالتزامات الألمانية الجديدة للمشاريع المشتركة مع الأردن في هذه المجالات ما يقارب الـ 400 مليون يورو.

وقال إن ألمانيا التي تعد ثاني أكبر مانح للأردن تدرك حجم التحديات التي يواجهها خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها دول الجوار واستقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا عليه، الأمر الذي دفعنا لزيادة دعمه لتلبية التزاماته واحتياجاته.

وأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، قامت ألمانيا بتعديل البرامج الحالية وقدمت 78.5 مليون يورو إضافية من التمويل الإنساني والتنموي لدعم الأردن في التعامل مع تأثير كورنا، كما ساهمت في إيصال437 ألف جرعة لقاح للأردن خلال العام الحالي، في إطار منصة التطعيم العالمية "كوفاكس".

التعاون التجاري بين الأردن وألمانيا

وحول التعاون التجاري بين البلدين، قال السفير الألماني إنه يمكن توسيع وجود الشركات الألمانية في الأردن التي عادة ما تتواجد من خلال وكلاء عامين محليين أو إقليميين، باستثناء شركة فيليدا التي تزود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من موقع إنتاجها المتنوع في الأردن.

وأشار إلى أن صادرات ألمانيا الى الأردن عام 2020 بلغت قيمتها 633.36 مليون يورو، وبلغت وارداتها من الأردن 35.3 مليون يورو، مؤكدا أن ألمانيا تعتبر الشريك التجاري الأهم للأردن في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن بلاده مستمرة في دعم الأردن في التحديات التي يواجهها بسبب أزمة اللاجئين وتغير المناخ، حيث تركز المشاريع المشتركة على مجالات المياه وخلق فرص العمل والتدريب التقني والمهني والتعليم ودعم اللاجئين والأردنيين الأكثر حاجة في المخيمات والمجتمعات المضيفة.