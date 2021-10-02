وكيل تعليم الغربية: استمرار تلقي المعلمين للقاح كورونا بجميع الادارات التعليمية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار تلقي جميع المعلمين والعاملين بتعليم الغربية، بنطاق الإدارات التعليمية العشر والدواوين، مصل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات الواردة في هذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة، أنه من المتوقع أن يتم تطعيم جميع العاملين بتعليم الغربية، بحلول أولى أيام العام الدراسي الجديد، مشددا على تنفيذ الكتاب الدوري 27 لسنة 2021، الخاص بعمل مسحة مرتين كل اسبوع لأي من العاملين الذين لم يتلقوا جرعتي المصل ضد فيروس كورونا.

ووجه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن توافر الأمصال بالمقار التالية لجميع العاملين يسهل من إجراءات الحصول عليه، مؤكدًا أن جميع المقار جاهزة لاستقبال المتلقين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، ويتم استقبال جميع العاملين بالمقار من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وكشف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربيه والتعليم بالغربية والمقار هي مدارس سعد زغلول للتعليم الأساسي، والجهاد الابتدائية، والإصلاح الجديدة بشرق طنطا، ونادي المعلمين، بغرب طنطا، مدرسة الشهيد مالك مهران ث، بشرق المحلة، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بإدارة زفتى، مدرسة كفر الزيات بنين بإدارة كفر الزيات، مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي ع بنات ببسيون، مدرسة السنطة ع بنات بإدارة السنطة.

وكيل تعليم محافظة الغربية استمرار تلقي المعلمين لمصل الكورونا بجميع الادارات التعليمية ضمن استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد