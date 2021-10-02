اليوم.. التعليم تتيح التقدم بطلب تظلم لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، المتضررين من نتائجهم، التقدم بطلبات اطلاع، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى بعد غد الإثنين 4 أكتوبر الجاري، برسم قدرة 300 جنيه للمادة الواحدة أسوة بتظلمات نتيجة الثانوية العامة للدور الأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يحق للطالب التقدم بطلب للتضرر من نتائجه فى المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذى تقدم لامتحان الدور الثانى بقواعد وشروط الدور الثانى ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فى المواد التي أدى فيها الامتحان في الدور الثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد سداد الطالب المبلغ المحدد على المادة الواحدة التى يرغب الطالب فى التظلم منها عليه الدخول على موقع الوزارة وتسجيل طلب التظلم سواء فى مادة أو أكثر مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على كراسة البابل شيت وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.

وتابعت الوزارة يمكن للطالب تقديم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني من خلال الرابط التالى" https://tazalom.emis.gov.eg/.

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.