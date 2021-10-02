السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة حول مصرع شاب داخل مصحة بالهرم

مدمن
مدمن

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم. 

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب لتحديد أسباب الوفاة، حيث أسفرت المناظرة الأولية لجثة الشاب عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح. 

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من أسرة شاب تتهم مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم الشرطة بقتله، وبالانتقال تبين العثور على جثة «إسلام ي أ» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات بالجثمان، وبسؤال أسرة الشاب المتوفى اتهمت المصحة بقتله، مضيفةً أنها أودعت الشاب مصحة علاج الإدمان بالهرم لعلاجه من إدمان مخدر الهيروين.

وتابعت الأسرة أنهم طلبوا منهم عدم زيارته حتى يستطيعوا أن يعالجوه، وأنهم صباح اليوم تلقوا اتصالا من إدارة المصحة تبلغهم بأنه في حالة إعياء شديدة بسبب أعراض انسحاب المخدر من جسمه، وبالذهاب إلى المصحة وجدوه على باب المصحة من الخارج جثة هامدة، وزعمت المصحة أنه فاقد الوعي، وبالذهاب به إلى مستشفى الهرم أبلغوهم أنه توفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وطلبت النيابة الاستعلام من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن التراخيص الخاصة بالمصحة ومدى حصولها على التراخيص اللازمة لعلاج المدمنين واستعلمت عن القائمين على العلاج بداخلها وقررت استدعاء المسئول عنها لسماع اقواله حول الواقعة. 

الجيزة الادمان مصحة الهرم جثة مصرع شاب

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