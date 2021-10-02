السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. غلق التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية بأسوان

التنسيق الالكتروني
التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية

يغلق غدًا الأحد، الموقع الإلكترونى المخصص لإجراءات التنسيق الالكترونى للطلاب الشهادة الإعدادية بأسوان، للالتحاق بالصف الأول الثانوى (العام - الفني).

 وأعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن على أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية ضرورة إنهاء كافة إجراءات التنسيق الالكتروني للطلاب للالتحاق بالصف الأول الثانوي (العام - الفني) في موعد غايته غدًا  الأحد الموافق 3/10/2021، وهو الموعد المقرر لغلق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ونوهت مديرية التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن على جميع المدارس الانتهاء من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقاً للعام الدراسى 2021-2022 وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال رابط التطبيق الالكتروني emis.gov.eg لاستمارة الطالب.
   

وذلك تحديث بيانات أعضاء هيئة التعليم بالمدارس والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم ، تمهيدًا لتسجيلها على التطبيق الإلكتروني الجاري إعداده لهذا الغرض، والذى سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي. 

 

أسوان طلاب الموقع الإلكترونى التنسيق الالكتروني طلاب الشهادة الإعدادية

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