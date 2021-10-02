أمريكا وسويسرا يبحثان القضايا العالمية الملحة

بحثت نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ويندي شيرمان ووزيرة الخارجية السويسرية ليفيا ليو القضايا العالمية الملحة، بما في ذلك أفغانستان وإيران وروسيا والصين.

جاء ذلك، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، خلال افتتاح حوار الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وسويسرا في مدينة برن.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن إطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا وتعميق التعاون الطويل الأمد بين البلدين بشأن القضايا العالمية الحاسمة.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي عن تقديرها لدور سويسرا طويل الأمد كقوة حامية لمصالح الولايات المتحدة في إيران وللجهود السويسرية على مدى أكثر من أربعة عقود لمساعدة الأمريكيين المحررين المعتقلين ظلما في إيران.

ووفقا للبيان، ناقش الجانبان مجالات الاهتمام والتعاون الثنائي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والرقمنة والأمن الالكتروني والديمقراطية وحقوق الإنسان والطاقة النظيفة وأزمة المناخ.

وأعربا عن اهتمامهما القوي بتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وسويسرا لمواصلة العمل كي يكون العالم أكثر أمنا وازدهارا.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الجمعة، 1211 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 841 ألفًا و571 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت الوزارة- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم- أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 771 ألفا و810 أشخاص، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي إلى 11 ألفًا و104 حالات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.