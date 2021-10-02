بعد غلقه.. ترامب يطلب من قاض إعادة حسابه على تويتر

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قاض، إعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي.

وقدم ترامب إنذار دعوى أولية ضد عملاق الإنترنت أمس الجمعة، مطالبا باستعادة سريعة لحسابه.

وجاء في الدعوى أن موقع "تويتر" ألغى حسابه، الذي كان يضم حوالي 80 مليون متابع، بسبب ضغط من قبل خصومه السياسيين.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب ترامب في الثامن من يناير الماضي "بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف"، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

وتم أيضا حجب حسابي ترامب على "فيسبوك" و"يوتيوب" بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

جاء ذلك في أعقاب ادعاءات لا أساس لها بالتزوير، بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وقال محامون إن حساب ترامب على تويتر، كان قد تحول إلى مصدر مهم للأخبار والمعلومات من الشؤون الحكومية.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يحمي السجلات المتعلقة بالرئيس السابق، دونالد ترامب، في طلب المحققون بلجنة بالكونجرس الاطلاع عليها.

وتلك السجلات هى سجلات توثيق المرحلة التي رافقت اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي، قبيل تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وحول تصريحات ترامب الأخيرة بأنه سيقاوم مذكرة استدعاء لجنة التحقيق في الحادثة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الأمر في النهاية سيقع على عاتق بايدن.

وتابعت ساكى "نحن نأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة لقد توصل الرئيس إلى قناعة مفادها أنه لن يكون من المناسب منح ترامب الامتياز التنفيذي"، وهو إجراء سمح للرئيس بإبقاء السجلات سرية، حتى في ظل مطالبات من الكونجرس والقضاء.

وبينما استخدم الرؤساء السابقون، عندما كانوا في السلطة هذا الامتياز، بناءً على طلب من أسلافهم، إلا أن ساكي قالت إن ما حدث في مبنى الكابيتول يستحق الشفافية.

وقالت ساكى فى تصريحات صحفية "إننا نعمل عن كثب مع لجنة الكونجرس وآخرين وهم يتوصلون إلى حقيقة ما حدث في السادس من يناير، وهو يوم مظلم للغاية في ديمقراطيتنا".

وتأتى تعليقات ساكي عقب استدعاء لجنة التحقيق في الكونجرس عددا من كبار مساعدي ترامب للإدلاء بشهادتهم في الحادثة، تحت القسم.

وقال ترامب في بيان إنه سيقاوم أي طلب استدعاء بناء على الامتياز التنفيذي.

والخميس الماضى، تلقى 4 أشخاص من الدائرة المقربة من دونالد ترامب مذكرات استدعاء للمثول أمام لجنة في الكونجرس للإضاءة على ما قاله الرئيس السابق وعلى ما فعله بالضبط يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول في وقت سابق من العام الحالي.