السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من حشيش بقصد الاتجار غرب الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم أثناء استقلاله إحدى السيارات، بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة، بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للإتصال والترويج لعملائه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

كمين الوطن ترويج تحقيق اجراءات تنسيق عاطل سيارة محمول مخدرات حشيش

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