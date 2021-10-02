أكتوبر الجارى.. بايدن يلتقى مسئولى 30 دولة للقضاء على قراصنة «الفدية»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتزم عقد اجتماع مع مسئولين من 30 دولة خلال شهر أكتوبر الجاري؛ في مسعى لتنسيق الجهود للقضاء على عصابات القرصنة الإلكترونية ولاسيما تلك المعروفة ب"الفدية".



وأضاف بايدن، حسب بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم، إن بلاده ستجمع ممثلي الدول لتعجيل التعاون في مكافحة الجرائمة الإلكترونية وتحسين التعاون فيما بين هيئات إنفاذ القوانين ومنع الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة والتعاون الدبلوماسي المرتبط بهذه القضايا.



وأشار إلى أن هناك مشاركة وثيقة مع دول مختلفة حول العالم بشأن هذه المسائل، من بينها مجموعة دول السبع وأعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مؤكدا التزام إدارته بحشد كامل إمكانات بلاده للقضاء على تلك الأنشطة الإلكترونية الخبيثة.



وعلى صعيد آخر، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، اليوم مستوى 700 ألف حالة.

وذكرت وكالة "رويترز"، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 43.5 مليون إصابة بالمرض بينها 700 ألف وفاة، وتأتي من نصيب البلاد 19% من الإصابات المسجلة عالميا و14% من عدد الضحايا الكلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

وكان أظهر إحصاء لرويترز أمس أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.