السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بيلاروس: سنجبر أى طائرة على الهبوط إن كانت تمثل خطرا على بلادنا

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه يضمن أمن الطيران فوق بيلاروس، لكن سلطاتها ستجبر أي طائرة أجنبية على الهبوط في حال كانت تمثل خطرا على أمن البلاد.

 

وقال لوكاشينكو في تصريح لقناة "سي إن إن"، عرض التلفزيون الحكومي البيلاروسي مقتطفات منه يوم الجمعة: "إذا كنتم تخشون الطيران فوق بلادنا، فبوسعي أن أضمن لكم شخصيا أو لشركتكم أو بلادكم أو لأي آخر أمن الطيران فوق بيلاروس، مثلما كان الأمر دائما".

 

وتابع: "ولكن إذا رأت الأجهزة الأمنية خطرا على الدولة البيلاروسية، سنجبر أي طائرة على الهبوط هنا، سواء كانت بريطانية أو أمريكية. فهي ستجبر على الهبوط فورا".

 

وأشار إلى أن الدول الأخرى تتصرف بنفس الصورة، وأن بيلاروس لا تطرح شروطا على أحد في ما يخص الطيران.

 

وأضاف لوكاشينكو أنه إذا قررت الدول الغربية عدم الطيران فوق بيلاروس، فإن بلاده ستتمكن من الاستغناء عن ذلك، لكن هذا الأمر لا يفيد أحدا.

 

وتعليقا على حادث هبوط طائرة "رايان إير" الإيرلندية في مينسك واعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش في مايو الماضي، قال لوكاشينكو إن الدول الأوروبية والأمريكية قررت وقف الطيران فوق بيلاروس "بأمر من واشنطن".

 

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى فرضت عقوبات على بيلاروس، بما فيها حظر الطيران فوق أراضيها أو تنفيذ الرحلات معها، في أعقاب هبوط طائرة "رايان إير" واعتقال السلطات للمعارض الذي كان على متنها.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، عن تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 536 ألفًا و97 مصابًا.


وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا - نيوز) البيلاروسية اليوم- أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 517 ألفًا و325 شخصًا عقب تسجيل 1295 حالة تعافٍ جديدة منذ أمس.


وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4219 حالة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أنه تم أمس إجراء 37 ألفًا و432 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و462 ألفًا و570 اختبارًا منذ تفشي الوباء في البلاد.

على هبوط طائرة كان رئيس بيلاروس رئيس بيلاروس روس بيلا

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وائل لطفي

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