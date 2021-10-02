مجد القاسم: السوشيال ميديا ساعدت أغانى المهرجانات على اكتساح السوق

أعلن المطرب مجد القاسم عن انتهائه من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد "باقة ورد" والذي يقدم من خلاله ألوان غنائية جديدة، و من المقرر طرحه قريبا، مشيرا إلى أن ألبومه الغنائي الجديد يضم 10 أغنيات يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء و الموزعين والملحنين، من بينهم أحمد شتا وأحمد العربى وسيد راضي وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت.



وأوضح مجد القاسم- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -أنه كان من المفترض أن يتم طرح ألبومه الغنائي الجديد خلال موسم الصيف، ولكن تم تأجيله لاختيار موعد مناسب، بسبب تأثر موسم الصيف بانتشار فيروس كورونا، و من المتوقع أن يتم طرحه في عيد الحب أو مع بداية فصل الشتاء.



وعن قدرة الفن الطربي على منافسة موجة أغاني المهرجانات المنتشرة حاليا، قال مجد القاسم إن الفن الطربي سيعيش و لن ينتهي أبدا و لكن المنافسة أصبحت صعبة للغاية، في ظل قدرة مؤدي أغاني المهرجانات على تحقيق أرباح طائلة من أغانيهم من خلال طرحها على منصات السوشيال ميديا و تحقيقها لنسبة مشاهدات مرتفعة، في ظل تراجع معدلات الاستماع لألوان الغناء الطربية، منوها إلى أن الأغاني الطربية لا يمكن أن تلتقي مع أغاني المهرجانات في أي ألوان غنائية، خاصة أن أغاني المهرجانات تعتمد على الإيقاع السريع، ولا تعتمد على الموضوعات أو الكلمات بشكل كبير بعكس الأغاني الطربية التي تعتمد على الموضوع واللحن و الطرب بشكل كبير.



وأشار إلى أن الأزمة في انتشار أغاني المهرجانات ليست بسبب الجمهور، فالجمهور مازال يستمتع بالأغاني الطربية، وهناك دور على المطربين في تكثيف إنتاجهم وأعمالهم الغنائية لمواجهة اكتساح أغاني المهرجانات للسوشيال ميديا.