أحمد شاكر: مخرج «الاختيار 2» راهن على نجاحى

أكد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف حرصه على تقديم أدوار مختلفة تبرز موهبته وقدراته الفنية، لافتا إلى أنه يسعى حاليا من خلال الدراما و السينما إلى تقديم أدوار مختلفة و غير نمطية لتخرج فيها إمكانياته بشكل مغاير عن الصورة النمطية التي يعرفها عنه الجمهور و لن يحصر نفسه في تقديم أدوار الشر.



وقال أحمد شاكر عبد اللطيف- في تصريحات صحفية خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنني أعشق التمثيل و أمتلك أدواتي و أحب أن أوظفها لخدمة الدور الذي أجسده"، مشيرا إلى أن دور الضابط "محمد عويس" الذي جسده في مسلسل "الاختيار 2" أخر مشاركاته في الدراما كان تحديا كبيرا بالنسبة له، خاصة في ظل اعتياد الجمهور على ظهوره في نمط محدد من الأدوار التي يغلب على ملامحها الطيبة، و لم يكن قدم أدوارا للشر بعمق على مدار مشواره، لافتا إلى أن المخرج بيتر ميمي، اختاره لأداء تلك الشخصية و هو يعلم إمكانياته جيدا و راهن على نجاحه.



وأضاف أنه سيسعى جاهدا خلال المرحلة المقبلة لاستثمار النجاح الكبير الذي حققه بتجسيده شخصية الضابط الخائن "محمد عويس" من خلال انتقاء أدوار تعطي له مساحة كافية ليعبر عن إمكاناته كممثل، كاشفا عن اتجاهه إلى السينما من خلال مشاركته في عمل سينمائي جديد، يقوم بتصوير مشاهده حاليا، رافضا الكشف عن تفاصيله احتراما لنص العقد المبرم مع جهة الإنتاج.



وعن إمكانية مشاركته في المسرح، قال أحمد شاكر عبد اللطيف، إن فكرة المشاركة في عمل مسرحي أمر مؤجل تماما حاليا، خاصة أن المسرح يحتاج إلى وقت طويل للاستعداد و التحضير للبروفات، فضلا عن تأثير أزمة كورونا على حجم الجمهور الذي يحضر العروض المسرحية.