سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك السبت 2-10-2021

أظهرت شاشات تداول سوق العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك، خلال تعاملات اليوم التى تزامنت مع فترة الأجازة، بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي لتغطية احتياجات السوق المصرفى والعملاء.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت



بالإضافة إلى ذلك، يلقى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع، اهتمام كبير من المستثمرين والشركات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال، وكذلك المصريين في الخارج لمتابعة أسعار العملات الأجنبية ومنها الدولار لتحديد التعاملات المالية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب اخر سعر صرف اليوم



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع



سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع



حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع.



استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع



حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع



سجل سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع



سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



استقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع



سجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.