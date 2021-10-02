السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: وفاة 700 ألف شخص بكورونا فى أمريكا أمر مرعب

البيت الأبيض
البيت الأبيض

وصف البيت الأبيض ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة بالحقيقة الصادمة والمرعبة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، ردا على هذا الأمر: "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة. الناس خسروا أقرباءهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم وفي كثير من الأحوال أطفالهم".

 

وتابعت بساكي: "أعتقد أن الرئيس أكد مرارا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كلما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد كوفيد-19. لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه منذ أول يوم لرئاسته".

 

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 700 ألف حالة.

 

وذكرت "رويترز"، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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