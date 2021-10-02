بلينكن يبحث مع السفير الفرنسى مستقبل العلاقات بين واشنطن وباريس

استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السفير الفرنسي فيليب إيتيين، الذي عاد إلى واشنطن بعد استدعائه في بلاده للتشاور على خلفية التوترات بين واشنطن وباريس بسبب صفقة الغواصات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلينكن وإيتيين أكدا على أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون يوم 22 سبتمبر كان مثمرا.

وأضاف أنهما "بحثا المضي قدما بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفرنسا".



وبحث بلينكن مع إيتيين كذلك زيارته المزمعة إلى باريس، حيث سيشارك الوزير الأمريكي في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش بلينكن مع السفير الفرنسي أيضا "سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا على نطاق عالمي".

يذكر أن فرنسا استدعت سفيريها من واشنطن وكانبيرا للتشاور على خلفية إقامة الشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي أدت إلى فسخ عقد فرنسا مع أستراليا لبناء غواصات نووية، وعقد الحكومة الأسترالية اتفاقا جديدا بشأن الغواصات مع الأمريكيين.

وعلى صعيد آخر، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، اليوم مستوى 700 ألف حالة.

وذكرت وكالة "رويترز"، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 43.5 مليون إصابة بالمرض بينها 700 ألف وفاة، وتأتي من نصيب البلاد 19% من الإصابات المسجلة عالميا و14% من عدد الضحايا الكلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

وكان أظهر إحصاء لرويترز أمس أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.