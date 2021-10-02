السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الظل».. عرض مسرحى لقصور الثقافة بالمهرجان القومى للمسرح

عرض الظل المسرحى
عرض الظل المسرحى

حرصًا من وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على النهوض بالمسرح واستمرار الحركة المسرحية، وذلك من خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة دورة "الكاتب المسرحي المصري"، والتي تقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٩ أكتوبر، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بخمسة عروض مسرحية من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي. 

9b3a1e81-ccb7-459b-9b3b-4e7be8ce2bde
عرض الظل المسرحى

وقدمت قصور الثقافة عرض اليوم بعنوان "الظل" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي عن نصين هما "هو الذي يصفع" للكاتب الروسي ليونرانديف، و"السيد آدم وزوجته إيف" للدكتور طارق عمار، وإخراج سامح الحضري، بطولة أحمد عسكر، إنجي حسام، مسعد سالم، ياسر مجاهد، نادر محسن، شريف غانم، سارة ممدوح، أنغام الغنيمي، أحمد عامر، سارة فؤاد، مروان سليمان، خالد نبيل، ديكور وملابس دنيا عزيز، موسيقى عبدالرحمن بدوي، إضاءة إبراهيم الفرن، صوت محمد منصور، مخرج منفذ أكرم نجيب. 

cc6a7d68-3906-4cb2-abdd-39f01ee93b6f
عرض الظل المسرحى

أوضح «الحضري»، أن العرض يدور حول فيلسوف يحلم بتغيير العالم وفي نفس الوقت يهمل زوجته، فتثور عليه وتطلب الطلاق ورحيله من المنزل وتقول إنها خانته مع تلميذه وحامل منه، فيترك آدم المنزل ويذهب إلى السيرك ليعمل مهرجًا ويقول مقاطع فلسفية وفي كل خطبة يصفع من المهرجين من السيرك، ليصبح اسمه الرجل الذي يصفع، ويكتشف أن كل من فالسيرك يختبئون تحت شخصيات مزيفة، فيحاول أن يخرجهم من ظلالهم ولكنه أدرك أنه غارقًا في ظله ونسي أن يصلح نفسه وبيته. 

b0e5b9a9-9b5d-404e-afae-98beda87769d
عرض الظل المسرحى

جاء العرض بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور الفنان أحمد حلاوة، وعضوية كلًا من الموسيقار على سعد، الفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد على، ومهندس الديكور أيمن أنور، والمخرج محمد عمر، ومقرر اللجنة محمد البنان.

المسرح القومي المصري وزارة الثقافة الحركة المسرحية المهرجان القومي للمسرح إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس