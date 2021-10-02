وسط توتر مع أذربيجان.. إيران تحذر من أى خطوة «حمقاء»

حذر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران، العميد محمد رضا آشتياني، من وصفهم بالأعداء من القيام بـ"أي خطوة حمقاء وجاهلة".

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال آشتياني: "من المؤكد أن أعداء الشعب الإيراني سيتلقون ردًا ساحقًا على أي خطوة حمقاء وجاهلة يقومون بها وسيدفعون ثمنًا باهظًا".

وجاء تصريح وزير الدفاع تزامنًا مع بدء مناورات "فاتحو خيبر" في شمال غرب البلاد بمشاركة لوائي الدروع "216" و"316" واللواء "25" ومجموعة المدفعية "11" ومجموعة الحرب الإلكترونية والمجموعة "433" للهندسة القتالية، بدعم من مروحيات طيران الجيش.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الخلافات بين إيران وأذربيجان، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن "استغرابها" لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

إيران تسجل 14 ألفًا و525 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 14 ألفًا و525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و601 ألف و565 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إلى أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 120 ألفًا و663 حالة منذ بدء انتشار الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و53 ألفًا و551 شخصًا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.