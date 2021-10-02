السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسط توتر مع أذربيجان.. إيران تحذر من أى خطوة «حمقاء»

وزير الدفاع وإسناد
وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران

حذر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران، العميد محمد رضا آشتياني، من وصفهم بالأعداء من القيام بـ"أي خطوة حمقاء وجاهلة".

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال آشتياني: "من المؤكد أن أعداء الشعب الإيراني سيتلقون ردًا ساحقًا على أي خطوة حمقاء وجاهلة يقومون بها وسيدفعون ثمنًا باهظًا".

وجاء تصريح وزير الدفاع تزامنًا مع بدء مناورات "فاتحو خيبر" في شمال غرب البلاد بمشاركة لوائي الدروع "216" و"316" واللواء "25" ومجموعة المدفعية "11" ومجموعة الحرب الإلكترونية والمجموعة "433" للهندسة القتالية، بدعم من مروحيات طيران الجيش.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الخلافات بين إيران وأذربيجان، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن "استغرابها" لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

إيران تسجل 14 ألفًا و525 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 14 ألفًا و525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و601 ألف و565 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إلى أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 120 ألفًا و663 حالة منذ بدء انتشار الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و53 ألفًا و551 شخصًا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إيران وزير خطوة وزير الدفاع الدفاع وزير الدفاع الايراني الدفاع الايراني يران الايراني دفاع توتر ايراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

صحيفة إثيوبية: النظام الحالى استبدادى وانتهك الديموقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس