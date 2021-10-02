روسيا: لسنا مهتمين بمصير الرئيس الجورجى الأسبق

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين غير مهتم بمصير الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي تم اعتقاله الجمعة في بلاده.

وقال بيسكوف، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، ردًا على سؤال حول اعتقال ساكاشفيلي وموقف الكرملين: "لسنا مهتمين بمصيره".

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي جاريباشفيلي، أن سلطات جورجيا اعتقلت ساكاشفيلي بعد وصوله إلى البلاد.

ويواجه ساكاشفيلي، الذي قاد ثورة الورود في جورجيا عام 2003، وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، 4 قضايا جنائية يتهم في إطارها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار 2 منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارًا، أنها ستحتجز ساكاشفيلي، الذي انتقل عام 2013 إلى أوكرانيا، حيث تولى حتى 2016 عدة مناصب حكومية، بمجرد عبوره الحدود.

وعلى صعيد آخر، أعلنت روسيا، تسجيل 887 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة واليوم الرابع على التوالي الذي تبلغ فيها الوفيات معدلات قياسية.

وأشار فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، إلى تسجيل 24522 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.