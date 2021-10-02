السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 90 فلسطينيا فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى بنابلس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أصيب 90 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "90 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن، في حين تم تسجيل 13 إصابة بالرصاص المطاطي في بيتا و13 إصابة في بيت دجن"​​​.

 

واندلعت مواجهات مساء الجمعة بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي في وقت استخدم فيه الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين.

 

وعلى صعيد آخر، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيًا قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية، قالت مصادر محلية، إنه تم اقتياد الشاب و يُدعى محمد نوفل إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف بالقدس.


وفي مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، أسيرًا محررًا على مدخل بلدة بيت أمر شمالا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية  قالت مصادر إن الأسير المحرر ويُدعى اسماعيل أحمد محمد حوامدة (32 عامًا) اعتقل عند حاجز عسكري إذ أوقف جنود الاحتلال مركبة كان بداخلها، و قيدوا يديه وعصبوا عينيه و وضعوه في سيارة جيب عسكرية.


وكان الأسير حوامدة في زيارة لشقيقته ببلدة بيت أمر، و قد أمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي .


في سياق متصل، استدعى الاحتلال الإسرائيلي، مساءاليوم  زوج وشقيق الشهيدة إسراء خالد خزيمية؛ لمقابلة مخابراتها في حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

 

وقال زوج الشهيدة وشقيقها، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي  أبلغتهما بمراجعة مخابراتها في حاجز قلنديا؛ للتعرف على جثمان الشهيدة، وعند وصولهما تم التحقيق معهما عن الشهيدة، و أخبروهما أنه لا يوجد جثمان للشهيدة عندهم".

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