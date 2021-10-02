واشنطن: قمة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولى ستكون مفيدة فى الوقت المناسب

صرحت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي بأن واشنطن تعتبر عقد اجتماع للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مفيدا في الوقت المناسب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت شيرمان للصحفيين، إن "لقاء الدول الخمس على مستوى وزراء الخارجية عقد خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك (وزير الخارجية أنتوني) بلينكن في هذا اللقاء الخماسي. ونعتبر هذه المناقشات مفيدة جدا في الوقت المناسب".

وجاء ذلك تعليقا على آفاق عقد لقاء للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على مستوى القمة، حيث وجه إلى شيرمان سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمثل هذا اللقاء.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح يوم الخميس بأن قمة لزعماء الدول الخمس أصبحت مطلوبة منذ فترة طويلة، وأن تكييف جدول أعمال الزعماء لا يعتبر مشكلة كبيرة.

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبادرة عقد اجتماع في هذا الإطار يوم 23 يناير الماضي خلال المنتدى العالمي لذكرى ضحايا محرقة اليهود، وأعربت الأطراف الـ 4 الأخرى عن تأييدها لهذه المبادرة.

وعلى صعيد آخر، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، اليوم مستوى 700 ألف حالة.

وذكرت وكالة "رويترز"، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 43.5 مليون إصابة بالمرض بينها 700 ألف وفاة، وتأتي من نصيب البلاد 19% من الإصابات المسجلة عالميا و14% من عدد الضحايا الكلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.