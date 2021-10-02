أثينا ترفض التصريحات التركية حول الاتفاق الدفاعى بين اليونان وفرنسا

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن الاتفاق الدفاعي بين اليونان وفرنسا ليس موجهًا ضد أي طرف، وأن التصريحات التركية حول الأضرار بحلف الناتو جراء الاتفاق مرفوضة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال "ديندياس" خلال لقائه بوزير الخارجية الهنجاري بيتر سيارت : "إذا كانت تركيا قلقة إزاء الاتفاق، فهذا يدل فقط على أنها ترى نفسها كدولة قد تبادر إلى العدوان، واتفاقنا مع فرنسا دفاعي بحت، وهو ليس موجها ضد أي طرف".

وأضاف الوزير اليوناني: "وقعت اتفاقية مماثلة مع الإمارات العربية المتحدة قبل نحو سنة، وأود أن أقول إنه في سياق الأولويات الواردة في الاتفاق، تعتبر تصريحات تركيا مرفوضة بشكل مطلق".

وكانت اليونان وفرنسا قد وقعتا يوم الثلاثاء الماضي اتفاقًا حول الدفاع والأمن، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ويضم الاتفاق شراء اليونان 3 فرقاطات سيتم بناؤها في فرنسا.

وأعلنت الخارجية التركية أن موقف اليونان بشأن الحدود البحرية والجوية مع تركيا يتعارض مع القانون الدولي ومصالح الناتو، وذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، الذي قال إن الاتفاق الدفاعي مع فرنسا يشمل مياه اليونان.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية في اليونان، تسجيل 2636 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضيةـ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 658 ألفًا و368 إصابة.

وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و860 حالة عقب تسجيل 32 وفاة جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 329 مريضًا.