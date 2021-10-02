رئيس فنلندا يدعو أوروبا لحوار مع روسيا للرد على التهديدات المشتركة

دعا الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، الدول الأوروبية إلى ترتيب حوار مع روسيا للحفاظ على إمكانية مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة سويا.

وقال نينيستو، في كلمة ألقاها الجمعة خلال فعالية لمعهد السياسة الخارجية في فنلندا: "نحن بحاجة ماسة إلى حوار مع روسيا. هذا الأمر لا يتناقض على الإطلاق مع الموقف الصارم للغرب. بناء على خبرة فنلندا يمكنني أن أؤكد أن كلا هذين العنصرين يمكن أن يكونان جزءا من معادلة واحدة. علاقاتنا الخاصة بنا مع روسيا تعتمد على حوار نشط ومباشر".

وتابع: "يجب أن يكون نفس الشيء ممكنا على مستوى أوروبا كلها، وفي هذا السياق أود أن أذكر بأن الأمر الذي يثير أسفا خاصا يتمثل في أن التعاون ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توقف عمليا".

وأوضح نينيستو أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تقلصت تقريبا إلى درجة الغياب، وحلت "الشبهات والاتهامات المتبادلة المتزايدة" مكان السعي إلى الشراكة.

وقال إنه لا شك أن الخلافات بين الطرفين موجودة لكنه اعتبر أنه "يجب أن ينظر الجميع في الصورة العامة قليلا" من أجل عدم خسارة إمكانية الرد سويا على "التهديدات والتحديات المشتركة في أوروبا"

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في فنلندا عن تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 134 ألفًا و827 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفنلندية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيرس بلغ 46 ألفًا، ولم تسجل الوزارة أي وفيات خلال أمس لتبقي حصيلة الوفيات عند ألف و39 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.