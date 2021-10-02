ولى عهد الأردن يتحدث لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا

تحدث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا، ووجه الشكر للأردنيين قائلا: "رفعتم معنوياتي" وأوضح الوضع الصحي للعائلة الملكية.

وقال الحسين إن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله "بأفضل حال" وأكد أن فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية.

وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير وجه الشكر للأردنيين "على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا" وقال: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب".

وعن حالته الصحية قال في اتصال هاتفي مع قناة المملكة اليوم، أنه و"برغم إصابته وشعوره بالإرهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا مطلع العام الحالي" وأضافت "بترا" أنه شدد على "ضرورة إقبال الفئات كافة على تلقي اللقاح، خاصة الشباب".

وقال إن "الحل الأمثل لمواجهة الجائحة وتجنب الإغلاقات يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.