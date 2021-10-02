السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تحذير من تغيّر أعراض كورونا

كورونا
كورونا

يقول الأطباء إنهم يمكن أن يخطئوا الآن في التعرف على "كوفيد-19" والإنفلونزا، وغالبًا ما يخلطون بين المرضين.

وتختلف الأعراض الأولى لعدوى فيروس كورونا الآن عن تلك التي كانت موجودة خلال الموجات السابقة، ويحذر الأطباء من أن المرض يمكن أن يتطور الآن مع الزكام والتهاب الحلق، وأما الأعراض الشديدة فتظهر قبل ذلك بكثير.

وقالت صحيفة "خدمة الأنباء الاجتماعية" الروسية، إن البعض يعتقد أن ذلك يشير إلى أن " كوفيد-19" أصبح أقل خطورة  لكن الأمر ليس كذلك، وعلى العكس من ذلك، فإن الأطباء على يقين من أن المرض أصبح أكثر دهاء.

وقال دميتري بيلياكوف، رئيس نقابة المسعفين: "إذا ظهر الالتهاب الرئوي سابقًا لدى المرضى في اليوم السابع، فيمكن أن يحدث الآن في اليوم الثالث"، ومع ذلك فإن الفيروس التاجي تبنى، إلى جانب نزلات البرد والإنفلونزا، الصمم والدوخة وفقدان حاسة الشم، ويقول الأطباء أن هذا الأمر يدل على أن الفيروس يوجه ضربات مؤلمة خطيرة إلى الجهاز العصبي.

وحذر الطبيب، ألكسندر إديجر، من أن "محاولة النهوض المفاجئ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالإغماء وحتى الغيبوبة، وقد يصاب المريض باضطراب سريع للجهاز العصبي المركزي، وتظهر كل هذه الأعراض فورًا أو في اليوم الثاني ويمكن أن تستمر لمدة أسابيع".

أما الأعراض السابقة التي كانت تتجلى في اضطرابات عمل الجهاز الهضمي فأصبح أكثر وضوحًا، ويهضم المريض الآن بشكل سيئ حتى الحبوب والحساء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ماء يحذر يحذ علماء اعراض كوفيد - 19 كوفيد الروس العلماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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