السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تشارك فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ 77 + الصين

مجموعة الـ 77 +
مجموعة الـ 77 +

 أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 77 + الصين، أن المبادئ التي قامت عليها المجموعة المتمثلة بدعم الدول النامية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مكّنت من إسماع صوت دولٍ يصعب عليها إيصال صوتها منفردة، حيث نادت بالمساواة في التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والمياه والبيئة والطاقة.


وقال السفير السعودي - في كلمة المملكة خلال الاجتماع وأوردتها وكالة الأنباء السعودية 

 

نحن ندعم وندعو إلى تشجيع التجارة فيما بين دول الجنوب وبين الدول الأخرى، وكذلك حق النفاذ إلى المعلومات مع الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء في المجموعة واحترام قوانينها الداخلية، مسلطا الضوء على أن العالم ما زال يعاني من الآثار السلبية لجائحة (كوفيد ـ 19) الأمر الذي أنهك اقتصادات دول العالم وبالأخص الدول الأقل نمواً والتي تشكل نسبة ليست قليلة من أعضاء المجموعة.


وأشار إلى أن المملكة وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه دول العالم كافة وبالأخص الدول النامية والدول الأقل نمواً قدمت الكثير من المساعدات الاقتصادية، كما أنها وخلال ترؤسها لأعمال مجموعة دول العشرين في العام 2020 حرصت أن تضع هموم هذه الدول على أجندة المجموعة ما أدى إلى الخروج بعدة توصيات ومبادرات نتج عنها تعهد دول العشرين بتقديم مساعدات اقتصادية وطبية عاجلة للدول الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا، كما وصلت المساعدات الطبية والاقتصادية السعودية لعشرات الدول في العالم؛ فالمملكة تعد من الدول الخمس الأول في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في شتى أنحاء المعمورة.


وأوضح أنه وبناء على ما نشهده اليوم من متغيراتٍ اقتصاديةٍ وتكنولوجية متسارعة يحتم علينا الاستمرار في العمل، معربا عن دعم المملكة العربية السعودية لكل ما يُتفق عليه بين أعضاء المجموعة.

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